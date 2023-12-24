Россиян предупредили, чем грозит автомобилю плохой антифриз

Российские автомобилисты рискуют приобрести некачественный и поддельный антифриз (охлаждающую жидкость), из-за чего могут столкнуться с дорогим ремонтом машины. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказал автоэксперт, главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин.

«Настоящий антифриз – это сложное химическое соединение, оно не только охлаждает двигатель, но и борется с отложениями, обладает смазывающими свойствами, что необходимо для помпы, которая перемещает охлаждающую жидкость по контурам двигателя. Мы знаем, что есть антифризы зеленые, красные, синие. И на рынке встречается большое количество контрафакта – просто подкрашенной воды», — сказал Ракитин.

По словам автоэксперта, использование некачественного раствора приведет к поломке радиатора и расширительного бачка, внутри которого она замерзнет, а также помпы. Из-за плохого антифриза в двигателе могут образоваться трещины, поскольку охлаждающая жидкость так же, как масло, участвует в жизни мотора. Антифриз стоит покупать в проверенных автомагазинах, в точках продаж компаний-производителей и на крупных АЗС, посоветовал он.

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