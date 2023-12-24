Стало известно, что будет с ценами на автомобили в 2024 году

В 2024 году в России не произойдет стабилизации или снижения цен на автомобили. Рост цен будет определяться инфляционными процессами в экономике и государственными мерами воздействия на автопром и авторынок с точки зрения их стимулирования, рассказал замначальника отдела аналитики агентства «Автостат» Виктор Пушкарев.

По словам Пушкарева, автопроизводители вряд ли будут жестко контролировать ценообразование у дилеров. Компании продолжат покрывать все производственные и логистические расходы ради получения максимально возможной прибыли, уверен он.

«Для грубой оценки динамики цен можно использовать зависимость средневзвешенной цены автомобиля от показателя официальной годовой инфляции. Так, например, в 2022 году инфляция составляла 12%, а рост цены — 29%, в 2023 году эти показатели прогнозируются на уровнях 7,5% и 21% соответственно. И если в бюджете РФ на 2024 год показан прогноз по минимальной инфляции 4,5%, то рост цены может составить уже не менее 10-12%», — сказал он.

Для стабилизации цен на машины необходимы устойчивый курс рубля, стабильная и доступная ставка по кредитованию на протяжении хотя бы квартала, а также разумный размер утилизационного сбора, указал директор по развитию сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский.

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