Победитель чемпионатов России и Европы по боксу Альберт Родионов погиб в ДТП

В Краснодарском крае погиб в ДТП трехкратный победитель первенства России и победитель первенства Европы по боксу Альберт Родионов. Об этом сообщается в Telegram-канале Федерации бокса России.

«У Альберта остались жена и семилетняя дочь. Похороны спортсмена состоятся 24 декабря в городе Волжский», — отмечается в сообщении.

Обстоятельства аварии, ставшей причиной смерти Родионова, не приводятся. Федерация бокса выразила соболезнования родным и близким спортсмена.

Погибшему спортсмену было 25 лет, уточняет «Коммерсантъ». Мастер спорта России по боксу также выступал на турнирах Hardcore Fighting.

Ранее в ДТП с микроавтобусом и внедорожником в Ростовской области погибли четыре человека.