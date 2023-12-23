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На границе России и Польши образовалась крупная пробка

На границе РФ и Польши образовалась пробка из 300 авто с иностранными номерами

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Depositphotos

На польско-российской границе образовалась крупная пробка из автомобилей с иностранными номерами. Об этом сообщает калининградский новостной Telegram-канал «Клопс».

Как передают очевидцы, водители едут в российский регион. В очереди находятся более 300 машин.

22 декабря представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщал, что на границе Украины и Польши вновь образовались огромные пробки из грузовиков.

18 декабря стало известно, что перевозчики Польши снова заблокировали КПП «Дорохуск-Ягодин». Это случилось после того, как местный суд разрешил перевозчикам начать новую блокаду границы с Украиной.

С 6 ноября польские перевозчики стали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Причиной протестов стал проигрыш в конкуренции с украинскими перевозчиками, которые гораздо дешевле оценивают свои услуги.

Ранее на Украине предложили Польше ввести совместный контроль на границе.

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