Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Ростовской области

В Ростовской области произошло лобовое столкновение микроавтобуса Ford Transit и китайского внедорожника Great Wall, погибли четыре человека. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления ГИБДД.

Авария произошла на 35-м километре трассы «Ростов — Ставрополь». По предварительной информации, водитель внедорожника Great Wall не справился с управлением и врезался в микроавтобус.

«В результате ДТП погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи водитель автомобиля Great Wall и его пассажир 1980 г.р., водитель микроавтобуса и его пассажир 1956 г.р.», — отмечается в сообщении ГИБДД.

В аварии также есть пострадавшие, их количество уточняется, добавили в ведомстве.

В аварии пострадали 19 человек, 12 из них госпитализированы, утверждает Telegram-канал «112». По его данным, в микроавтобусе Ford Transit из Зернограда в Аксай ехали работники местной типографии.

С места ДТП в Ростовской области госпитализированы 11 человек в состоянии средней тяжести, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного минздрава. Троим пострадавшим оказана амбулаторная помощь.

Ранее в лобовом столкновении Skoda и микроавтобуса Volkswagen в Мурманской области пострадали семь человек.