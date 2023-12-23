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Адвокат рассказал, права каких водителей станут недействительны в 2024 году

Адвокат Данилов: выданные за рубежом водительские права станут недействительны

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Максим Блинов/РИА Новости

Преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов рассказал агентству «Прайм», что иностранцы, получившие водительские права за границей, должны будут обменять их на российские в течение полугода после получения вида на жительство или гражданства.

По словам Данилова, для россиян с заграничными правами шесть месяцев отсчитываются с момента въезда в страну.

Норма начнет действовать 1 апреля 2024 года. У тех, кто до этой даты будет иметь основания для замены, будет год до 1 апреля 2025 года. Полугодовая норма вступает в силу для тех, кто получит основания позже.

До этого стало известно, что в России 1 апреля будущего года будет введен новый регламент сдачи экзамена на получение водительских прав.

Портал «МВД Медиа» также писал, что россиянам, которые не приходят по повестке в военкомат, с 1 апреля 2024 года запретят получать водительские права в случае одобрения нового регламента сдачи экзамена.

12 декабря в Москве была прервана регистрация автомобилей и выдача водительских удостоверений из-за технического сбоя. Позже стало известно, что проблема распространилась на подразделения ГИБДД по всей России. В ведомстве рассказали, что на устранение неполадок может уйти до нескольких дней.

Ранее сообщалось, что в Правительстве РФ рассмотрят проект об отмене штрафа за забытые водительские права.

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