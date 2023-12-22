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Кабмин направил ₽710 млн на ускорение строительства трассы М-7 «Волга»

ТАСС: кабмин направил ₽710 млн на ускорение строительства трассы М-7 «Волга»

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит 710 млн руб на ускорение строительства новых участков федеральной трассы М-7 «Волга». Его слова приводит ТАСС.

Уточняется, что средства пойдут на строительство участков трассы в обход Нижнекамска и Набережных Челнов.

Трасса М-7 «Волга» проходит через Москву, Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Это одна из самых загруженных дорог в России.

До этого вице-премьер-министр Марат Хуснуллин заявил о проработке проекта строительства ЖД в Крым через новые регионы.

«Пока идет на уровне проектирования как альтернативный вариант, чтобы дополнительно пустить потом через новые территории», — рассказал чиновник.

Он отметил, что дорога в Крым через «новые территории» была «еще со времен Советского Союза». На сегодняшний день часть этой дороги находится на безопасном расстоянии от линии соприкосновения, а другая часть ЖД проходит ближе к линии соприкосновения.

Ранее Путин заявил, что доволен темпами строительства дорог в стране.

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