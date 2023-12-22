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Число пострадавших в ДТП с школьным автобусом в Туве выросло до девяти

В Туве школьный автобус попал в ДТП, пострадали не менее девяти человек

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Depositphotos

На автодороге Кызыл — Эрзин в Туве школьный автобус столкнулся с легковым автомобилем, в результате пострадали не менее девяти человек, сообщает ТАСС, ссылаясь на управление Госавтоинспекции МВД по республике.

По данным ГАИ, на момент аварии в автобусе находились 17 детей и один взрослый сопровождающий и водитель. Школьников везли домой в сторону левобережных дач Кызыла.

«По предварительным данным, в результате ДТП в медицинское учреждение доставлены пять детей и сопровождающий из школьного автобуса. Водитель легковой автомашины госпитализирован в реанимационное отделение, двоим его несовершеннолетним пассажирам назначено амбулаторное лечение», — сообщили в пресс-службе.

Предварительно установлено, что водитель автобуса не предоставил преимущество движущемуся по главной дороге автомобилю ВАЗ-2115, и допустил столкновение с ним.

18 декабря в Башкортостане школьный автобус столкнулся с грузовиком. В результате шестеро детей в возрасте от шести до девяти лет и один взрослый пострадали, их госпитализировали.

Ранее в Удмуртии микроавтобус с детьми столкнулся с легковым автомобилем.

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