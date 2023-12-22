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В правительстве РФ сравнили российские автомобили и иномарки

Мишустин: отечественные авто должны быть надежными, как иномарки

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Российские автомобили должны соответствовать современным техническим требованиям и быть надежными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

«Крайне важно, чтобы российские автомобили соответствовали современным техническим требованиям, принятым в мире, и не уступали иностранным моделям по надежности», — сказал он на заседании правительства.

Кроме того, Мишустин заявил, что российское правительство дополнительно выделяет Фонду развития промышленности (ФРП) 39 млрд рублей для отечественных автопроизводителей. Это необходимо для того, чтобы помочь российским предприятиям в короткие сроки наработать недостающие компетенции и полностью гарантировать стабильное функционирование конвейерных линий в условиях санкций.

До этого стало известно, что спустя два года после введения санкций половина российских автозаводов простаивает, несмотря на то, что большинство площадок, принадлежавших иностранным компаниям, поменяли собственников.

Ранее стало известно, какую долю российского рынка заняли китайские автомобили.

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