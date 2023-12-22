В России назвали самые популярные марки китайских автомобилей

В России по итогам 11 месяцев спрос на китайские автомобили и каско для них вырос в несколько раз. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование «СберАвто» и «СберСтрахования».

«Из китайских машин лучше всего продаются Haval (22% от общего числа продаж всех машин производства КНР), Chery (18%) и Geely (18%). Продажи китайских машин на сервисе в 2023 году выросли в четыре раза по сравнению с 2022 годом», — говорится в сообщении.

Чаще всего россияне за 11 месяцев страховали автомобили марки Geely. За указанный период было оформлено почти в 20 раз больше полисов каско, чем в 2023 году. На втором и третьем местах расположились Chery и Exeed.

До этого стало известно, что с января по ноябрь 2023 года включительно россияне потратили на новые легковые автомобили 2,5 трлн рублей, что в 1,9 раза превышает этот показатель в аналогичном периоде прошлого года — в январе – ноябре 2022 года оборот на рынке новых легковых машин составлял 1,31 трлн рублей.

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