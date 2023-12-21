Lexus обновил кроссовер UX

Lexus представил в США обновленную версию кроссовера UX 2025 модельного года с новой гибридной силовой установкой.

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Гибридный привод включает двухлитровый бензиновый мотор, облегченную литийионную батарею, два мотор-генератора и планетарный редуктор, через который крутящий момент передается на передние колеса. Суммарная мощность автомобиля — 296 л.с. Тяговая батарея, размещенная под задним сиденьем, не снижает вместимости салона и багажного отсека.

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Обновленный Lexus UX 300h также получит полноприводную версию: задние колеса у такого UX вращаются с помощью электромотора. Полноприводный кроссовер способен разогнаться до 100 км/ч за 7,9 с, переднеприводный — за 8 секунд ровно. В салоне машины появилась новая отделка дверных панелей и центральной консоли. Передние кресла уже в базовой версии оснащаются подогревом и вентиляцией.

Ранее стало известно, что Kia выпустит новый кроссовер Clavis.