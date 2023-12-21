Пассажир челябинской маршрутки ударил водителя ножом и спрятался в квартире

Челябинские полицейские по горячим следам задержали мужчину, который ударил водителя маршрутки ножом в ходе конфликта и скрылся. Об этом сообщается на сайте областного управления МВД.

Пострадавшего 45-летнего водителя госпитализировали с ножевым ранением. Прибывшие на место полицейские записали приметы нападавшего и выяснили у пассажиров, в каком направлении он ушел, и в течение двух часов нашли и задержали 55-летнего местного жителя.

«Благодаря полученным сведениям полицейские установили направление, в котором скрылся подозреваемый, и его возможное местонахождение. В ходе проведения поквартирного обхода дома, в котором мог находиться нападавший, оперативники задержали подозреваемого», — отмечается в сообщении полиции.

В квартире подозреваемого при обыске был изъят нож. Возбуждено уголовное дело по статье 111 Уголовного кодекса РФ. За причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего нападавшему грозит до восьми лет лишения свободы.

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