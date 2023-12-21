Китайский автобренд Exeed начал продажи седана, который в 2024 году появится и в России

На китайском рынке начались продажи седана Exeed Exlantix ES. Об этом сообщает carnewschina.com.

У седана Exlantix ES предусмотрено три варианта моторов. Начальная комплектация оснащается электродвигателем мощностью 252 л.с. Более мощная версия — электромотором 313 л.с. А на полноприводный вариант седана устанавливаются два электродвигателя суммарной мощностью 480 л.с. Максимальный запас хода составляет 905 км.

Автобренд Exlantix принадлежит компании Chery. R 2026 году модельный ряд будет состоять из шести автомобилей. В 2024 году продажи моделей Exlantix начнутся на Ближнем Востоке, в Центральной Азии, а также в России.

До этого стало известно, что в 2024 году на российском авторынке появятся восемь новых моделей китайской марки Dongfeng. В линейке Dongfeng Aeolus к бизнес-седану Shine Max присоединятся три новые модели: среднеразмерные кроссоверы AX7 и Mage, а также полноразмерный премиальный кроссовер Huge. В бюджетном ценовом сегменте появится компактный кроссовер B-класса 500, а в сегменте D дебютируют три полноразмерных кроссовера: паркетник 600, купе-кроссовер ix5 со спортивным дизайном, а также семиместный полноприводный ix7.

Ранее иранская компания назвала новые модели авто для России.