Автоподставщик, мастерски меняющий голос, выманил у пенсионера 400 тыс. рублей

В Санкт-Петербурге полицейские задержали банду автоподставщиков, которые инсценировали ДТП с учетом люксового автомобиля Mercedes-Benz и вымогали деньги у других водителей. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Одна из подставных аварий произошла в августе 2021 года, когда злоумышленники на одной машине вынудили 67-летнего водителя Skoda Fabia резко затормозить, а водитель едущего сзади Mercedes сымитировал столкновение по касательной с Skoda. В ходе конфликта у мужчины выманили 400 тыс. рублей.

Вышедшие из «Мерседеса» люди представлялись сыном влиятельного человека и его водителем. Они обвинили пенсионера в том, что он сломал зеркало на их машине, которое на самом деле было повреждено заранее.В ходе разбирательств с водителем они поцарапали наждачной бумагой кузов его машины, чтобы имитировать след столкновения.

«Для запугивания потерпевшего они при нем звонили якобы знакомым, работающим в государственных структурах, страховых компаниях и автосервисах. Однако в каждом случае на телефон отвечал еще один участник организованной группы, мастерски менявший голос», — отмечается в сообщении полиции.

Полицейские нашли и задержали четверых подозреваемых и установили их причастность к четырем эпизодам мошенничества на сумму в 1 млн рублей. По оперативным данным, мужчины инсценировали ДТП в летний период практически каждый день.

Ранее стало известно, что москвичи стали меньше пользоваться автомобилями.