Россиянам назвали зимние проблемы китайских машин

Владельцы кроссоверов Chery Tiggo 8 столкнулись с невозможностью установить на свои автомобили зимние щетки стеклоочистителя из-за необычной конструкции креплений. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на руководителя дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгения Житнухина.

«У Chery Tiggo 8 уникальная система крепления стеклоочистительных щеток, поэтому при попытке заменить летние «дворники» на специальные зимние, автомобилисты РФ столкнулись с невозможностью найти подходящие под крепления щетки», — рассказал изданию Житнухин.

По его словам, некоторые дилеры пытаются решить проблему и обещают заказать в Китае необходимые комплекты креплений. В целом же былые недостатки китайских машин с точки зрения зимней эксплуатации устранены — практически все поступающие в продажу машины оснащаются «теплыми» опциями даже в базовых версиях, уточнил Житнухин.

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