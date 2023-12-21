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Врач рассказала о большой угрозе для водителя и пассажиров от дешевой незамерзайки

Врач Пигарева: незамерзайка, купленная на обочинах дорог, может вызвать слепоту

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Использование незамерзающей жидкости на основе метанола может оказать негативное воздействие на здоровье человека и привести к серьезным болезням. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» сообщила заместитель главного врача по контролю качества и безопасности медицинской деятельности, врач терапевт Клиники «Медси в Красногорске» Валентина Пигарева.

Как правило, такую жидкость нелегальные коммерсанты реализуют с автомобилей прямо на обочинах дорог, впрочем, купить ее можно и в обычных магазинах.

«Входящий в состав некоторых незамерзающих жидкостей метиловый спирт – сильный яд, способный воздействовать на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз. Он может вызвать острые отравления с летальным исходом при ингаляции (вдыхании. — прим. редакции), попадании на неповрежденную кожу, заглатывании, раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей и глаз», — сказала врач.

Повторное длительное воздействие метанола вызывает головокружение, боли в области сердца и печени, приводит к неврастении, вегетососудистой дистонии, ухудшению зрения, заболеваниям органов желудочно-кишечного тракта, верхних дыхательных путей, дерматитам.

Бывают ситуации, когда в организм человека случайно попадает метанол. Тяжелое отравление, сопровождающееся слепотой, может быть вызвано 5-10 граммами вещества, а летальный исход — 30 граммами. Первая помощь при попадании такой незамерзайки внутрь – вызвать бригаду СМП и вызвать рвоту, надавив на корень языка, посоветовала врач.

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