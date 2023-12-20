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Автобус вылетел в кювет после лобового столкновения в Тюмени

Пять человек получили ранения в ДТП с участием автобуса в Тюмени

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Пять человек получили ранения в ДТП с участием автобуса на федеральной автодороге Тюмень-Омск. Об этом сообщает ГИБДД Тюменской области.

«Opel Astra и автобус «ПАЗ» столкнулись сегодня утром на 219-м километре трассы Тюмень-Омск. Предварительно, 27-летняя водитель на Opel выехала на встречную полосу. От удара автобус отбросило в кювет», — говорится в сообщении.

Автобус развозит рабочих одного из предприятий. В момент ДТП в кабине находился водитель, а в салоне пассажир. В легковушке ехали водитель и два пассажира. Все пятеро получили ранения.

Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП.

До этого стало известно, что в городе Светлый мужчина в шлепанцах угнал машину, чтобы проехать 400 метров и пойти спать. Полицейские задержали подозреваемого, ранее судимого 35-летнего местного жителя. Выяснилось, что в момент угона он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что в Москве двух людей зажало между машинами в ДТП.

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