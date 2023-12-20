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Dongfeng раскрыл количество новинок для России в новом году

Dongfeng представит восемь новых моделей в России в 2024 году

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DongFeng

В 2024 году на российском авторынке появятся восемь новых моделей китайской марки Dongfeng. Об этом сообщил дистрибьютор бренда, компания «Моторинвест», передает аналитическое агентство «Автостат».

В линейке Dongfeng Aeolus к бизнес-седану Shine Max присоединятся три новые модели: среднеразмерные кроссоверы AX7 и Mage, а также полноразмерный премиальный кроссовер Huge. В бюджетном ценовом сегменте появится компактный кроссовер B-класса 500, а в сегменте D дебютируют три полноразмерных кроссовера: паркетник 600, купе-кроссовер ix5 со спортивным дизайном, а также семиместный полноприводный ix7. Сроки выхода машин на рынок не уточняются.

Сейчас в модельный ряд Dongfeng в России входят седан Shine Max, полноприводный рамный пикап DF6 и семиместный кроссовер Dongfeng 580. По итогам 11 месяцев текущего года в РФ было реализовано 625 автомобилей Dongfeng, уточнили аналитики.

Ранее иранская компания назвала новые модели авто для России.

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