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Россиянам рассказали, на сколько увеличатся цены на автозапчасти

Fit Service: стоимость автозапчастей в 2024 году в России вырастет на 7%

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Стоимость автомобильных запчастей в 2024 году может увеличиться от 4% до 7%. Об этом «Газете.Ru» сообщили в международной сети автосервисов Fit Service.

«Мы ожидаем, что если каких-то серьезных потрясений на рынке не случится, а национальная валюта будет незначительно колебаться, то стоимость запчастей в 2024 году увеличится минимально, в пределах инфляции в 4-7%. Других предпосылок для роста цен на данный момент нет. А без веских оснований цены меняться не будут», — сказала директор сети Татьяна Овчинникова.

По словам эксперта, рынок автозапчастей стабилизировался в 2023 году. Автовладельцы могут выбрать запчасти из широкой линейки брендов, из различных ценовых категорий. Это касается любого автомобиля, любой марки и года выпуска.

Причем с момента кризисного 2022 года на российском рынке появилось множество новых производителей автозапчастей-дубликатов. Все ведущие игроки рынка подтверждают факт значительного расширения своих линеек. Таким образом, рынок насыщен предложением, по некоторым группам товаров отмечается даже профицит, подчеркнула Овчинникова.

Ранее стало известно, на какие машины больше всего поднялись цены за ремонт.

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