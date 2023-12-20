Стало известно, сколько авто может собрать из остатков запчастей бывший завод Hyundai в РФ

На бывшем заводе Hyundai можно собрать из остатков 70 тыс. автомобилей. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Отмечается, что на сегодняшний день деталей может хватить для сборки 10 тыс. машин. Этот показатель реально увеличить в семь раз, если будет организован довоз недостающих комплектующих из Китая или Казахстана.

Российский завод Hyundai был продан за 140 тыс. вон (примерно 10 тыс. рублей). В договоре указана возможность обратного выкупа в течение следующих двух лет. Стоимость завода в Северной столице оценивают примерно в $219 млн.

Завод Hyundai работал в Петербурге с 2010 года. Его производственные мощности позволяют выпускать 200 тыс. машин в год. До остановки производства в марте 2022 года на площадке выпускались автомобили Hyundai Creta и Solaris, а также Kia Rio и Rio X-Line.

Ранее губернатор Шапша заявил, что калужский автозавод «ПСМА Рус» будет выпускать кроссоверы.