Завод «Автотор» открестился от ставшего вирусным электромобиля Политеха

Кузов носителя агрегатов для испытаний электромобиля, продемонстрированный «Московским Политехом», не имеет отношения к конструкции и экстерьеру электромобиля, разрабатываемого заводом «Автотор». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «Автотора».

«На распространяемых фото изображен универсальный носитель агрегатов, который используется для тестирования работы всех систем будущего автомобиля. Это не электромобиль «Автотор», это не прототип электромобиля «Автотор», — подчеркнул представитель «Автотора».

Разработанный специалистами «Московского Политеха» носитель агрегатов может использоваться для испытаний систем колесных транспортных средств от класса L7 (тяжелые квадрициклы) до легких коммерческих автомобилей, добавили в пресс-службе калининградского автозавода.

«Московский Политех» накануне объявил о разработке российского электромобиля категории L7, выполненной по заказу стратегического партнера вуза — компании «Автотор Холдинг». Основные комплектующие машины разработаны и производятся в России.

Ранее изображение мула-агрегатоносителя стало героем многочисленных мемов в интернете.