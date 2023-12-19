Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Завод «Автотор» открестился от ставшего вирусным электромобиля Политеха

«Автотор»: внешность авто Политеха не имеет ничего общего с электрокаром Amber

close
100%
МАМИ

Кузов носителя агрегатов для испытаний электромобиля, продемонстрированный «Московским Политехом», не имеет отношения к конструкции и экстерьеру электромобиля, разрабатываемого заводом «Автотор». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «Автотора».

«На распространяемых фото изображен универсальный носитель агрегатов, который используется для тестирования работы всех систем будущего автомобиля. Это не электромобиль «Автотор», это не прототип электромобиля «Автотор», — подчеркнул представитель «Автотора».

Разработанный специалистами «Московского Политеха» носитель агрегатов может использоваться для испытаний систем колесных транспортных средств от класса L7 (тяжелые квадрициклы) до легких коммерческих автомобилей, добавили в пресс-службе калининградского автозавода.

«Московский Политех» накануне объявил о разработке российского электромобиля категории L7, выполненной по заказу стратегического партнера вуза — компании «Автотор Холдинг». Основные комплектующие машины разработаны и производятся в России.

Ранее изображение мула-агрегатоносителя стало героем многочисленных мемов в интернете.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами