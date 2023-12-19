Известный кинооператор Игорь Гринякин едва не сгорел в своей машине

В центре Москвы загорелся автомобиль Toyota кинооператора Игоря Гринякина, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

По его данным, пожар в автомобиле произошел накануне в вечерней пробке на Садовом кольце, недалеко от посольства США. Незадолго до этого Гринякин высадил из машины пять своих дочерей. Кинооператор с семьей собирался посетить премьеру фильма в кинотеатре «Октябрь».

На помощь Гринякину пришли водители других автомобилей. Загоревшуюся проводку в машине удалось потушить с помощью четырех огнетушителей.

Игорь Гринякин — известный кинооператор, многократный лауреат премии «Золотой Орел». В 2002 году он успел покинуть Кармадонское ущелье за короткое время до схода ледника Колка, обрушившегося на съемочную группу Сергея Бодрова.

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