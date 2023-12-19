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Студент рассказал, чего не хватает автомобилю из кортежа Путина

Студент из Ноябрьска предложил Путину раскрасить лимузин из его кортежа

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Студент из Ноябрьска Сергей Парусимов, который на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил перекрасить машину из его кортежа, рассказал, что хотел бы нарисовать на ней герб серебристой краской. Об этом сообщает «Ямал-Медиа».

«На свету герб будет переливаться серебром. Юноша хотел использовать идею с серебристой краской для своего автомобиля, но готов осуществить свой замысел на машине из кортежа Путина», — говорится в сообщении.

До этого Путин рассказал, как получил свой первый автомобиль. Российский лидер вспомнил, что его мама после выхода на пенсию работала санитаркой в больнице. Там в буфете ей дали лотерейный билет, по которому она выиграла «Запорожец». Родители могли продать билет и на вырученные деньги купить кооперативную квартиру, но мама настояла на том, чтобы забрать машину и отдать сыну.

Ранее Путин высказался о качестве китайских автомобилей.

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