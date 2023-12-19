На Украине подсчитали убытки из-за блокировки границы польскими перевозчиками

Украинская экономика потеряла более €1 млрд из-за того, что польские дальнобойщики заблокировали проезд через КПП на границе двух стран. Об этом заявил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин, сообщает агентство Укринформ.

«Экономика государства потеряла из-за этой забастовки более €1 млрд», — сказал Балин.

При этом он отметил, что польская экономика из-за блокировки границы потеряла еще большую сумму.

По словам Балина, день простоя фуры на погранпункте обходится Украине примерно в €300 — €350. Из-за этого водители пытаются снизить ущерб, например, направляя автомобили за рубеж через другие страны.

Накануне польские перевозчики снова заблокировали проезд грузовиков через пункт пропуска «Дорохуск-Ягодин» на украинской границе. Все это время заблокированными оставались три других пункта пропуска на границе Польши с Украиной — «Медыка-Шегини», «Рава-Русская — Хребене» и «Краковец-Корчева».

Ранее в Минсельхозе Польши поддержали протест перевозчиков.