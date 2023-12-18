В Новгородской области из-за ДТП был перекрыт участок трассы М-11 «Нева» в сторону Москвы

В Новгородской области из-за дорожно-транспортного происшествия было прекращено движение автомобилей по участку трассы М-11 «Нева» в сторону Москвы. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального министерства транспорта сообщает РИА Новости.

Трасса была перекрыта на 496-м километре в Маловишерском районе. Для объезда перекрытого участка предусмотрены съезды на федеральную дорогу М-10 на 545-м километре вблизи деревни Мясной Бор или на региональную дорогу Новоселицы — Папоротно на 524-м километре вблизи деревни Мытно.

По данным областного управления ГИБДД, вечером 18 декабря на 497-м километре трассы М-11 произошло столкновение трех грузовых автомобилей. В результате ДТП имеются пострадавшие.

Ранее сообщалось, что грузовик с мандаринами попал в ДТП в районе станицы Старотитаровской в Краснодарском крае. После аварии на дорогу вывалились ящики с мандаринами. Фрукты засыпали одну из полос для движения транспорта. В районе места происшествия собралась большая пробка из машин.

Ранее были перечислены правила зимней езды на автомобиле.