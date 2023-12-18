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В Ногинске кот устроил себе туалет в дорогом кроссовере

В Ногинске кот прятался от работников автосервиса и ходил в туалет в Porsche

В Ногинске кот выпрыгнул из под капота кроссовера Toyota RAV4, когда владелец привез машину в автосервис. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

«Хозяин машины даже не знал, что у него под капотом находится хвостатый. Выяснилось это уже в сервисе, когда его работник открыл капот и выпустил котика на свободу. От испуга мужчина даже схватился за сердце, так как такого поворота он не ожидал», — говорится в сообщении.

Отмечается, что кота не могли поймать четыре дня. Все это время он прятался от сотрудников автосервиса, а в качестве туалета выбрал кроссовер Porsche. Позже выяснилось, что кот живет по соседству с хозяином Toyota RAV. Животное передали хозяину.

До этого стало известно, что в подмосковном Домодедово тепловоз врезался в грузовик на железнодорожном переезде. В результате ДТП грузовик и тепловоз получили механические повреждения, пострадавших нет. Полицейские разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Ранее сообщалось, что во Фрязино любители дрифта утопили две машины в городском пруду.

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