Водитель едва не задавил и затем избил пешехода в Люберцах

В Люберцах водитель на седане Kia Rio избил пешехода, переходившего дорогу. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

Инцидент произошел на улице Воинов-интернационалистов. Судя по видео, пешеход попытался пересечь дорогу по наземному переходу, однако ему не уступил Kia Rio, который проезжал на запрещающий сигнал светофора. Пешеход ударил по крышке багажника автомобиль, после чего он остановился и из салона вышел мужчина. Водитель нанес пешеходу несколько ударов руками и вернулся к машине.

О том, обратился пешеход в полицию или нет, не сообщается.

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