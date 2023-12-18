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Водитель едва не задавил и затем избил пешехода в Люберцах

В Люберцах водитель избил пешехода, которого едва не задавил

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«ДТП и ЧП МОСКВА и МО»' class="item-image" >
Телеграм-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО»

В Люберцах водитель на седане Kia Rio избил пешехода, переходившего дорогу. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

Инцидент произошел на улице Воинов-интернационалистов. Судя по видео, пешеход попытался пересечь дорогу по наземному переходу, однако ему не уступил Kia Rio, который проезжал на запрещающий сигнал светофора. Пешеход ударил по крышке багажника автомобиль, после чего он остановился и из салона вышел мужчина. Водитель нанес пешеходу несколько ударов руками и вернулся к машине.

О том, обратился пешеход в полицию или нет, не сообщается.

До этого стало известно, что в подмосковном Домодедово тепловоз врезался в грузовик на железнодорожном переезде. В результате ДТП грузовик и тепловоз получили механические повреждения, пострадавших нет. Полицейские разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Ранее сообщалось, что во Фрязино любители дрифта утопили две машины в городском пруду.

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