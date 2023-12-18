Появилось первое фото российского автомобиля Amber

Калининградский завод «Автотор» представил прототип электрического автомобиля Amber. Фотографию электрокара опубликовал Telegram-канал «Автопоток».

На снимке изображен «тестовый мул», у серийного электромобиля дизайн будет совершенно другим, говорится в сообщении. При создании кузова «Автотор» использовал детали от Lada Vesta. Завод использует прототип для испытания платформы и агрегатов.

По данным канала, серийный выпуск российских электромобилей под брендом Amber начнется в 2025 году. Объем инвестиций в создание нового завода, где будут выпускаться электромобили, составляет 3,97 млрд рублей, рассказывал автопроизводитель. Ожидается, что производственные мощности составят до 50 тыс. электрокаров в год, при этом новая модель будет полностью локализована в России.

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