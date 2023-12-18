Стали известны подробности о новом российском автомобиле Amber

Серийный выпуск российских электромобилей под брендом Amber начнется в 2025 году. Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток». Выпуск будет налажен на новом заводе, который построит калининградский «Автотор».

«Машина класса L7 (тяжелые квадрициклы/вуатюретки) разработана Мосполитехом (МАМИ + МГИУ). Конструкция — каркасно-панельная, несущая структура — из труб, внешние элементы отформованы из композитов. В настоящее время уже готов предсерийный прототип, в 2024 году соберут 5 образцов. Старт серийного производства запланирован на 2025 год», — говорится в сообщении.

Калининградское предприятие «Автотор» запатентовало графическое решение логотипа для двух торговых марок — «Амбер Авто» и «Автотор Амбер» в октябре этого года. Объем инвестиций в создание нового завода, где будут выпускаться электромобили, составляет 3,97 млрд рублей. Ожидается, что производственные мощности составят до 50 тыс. электрокаров в год, при этом новая модель будет полностью локализована в России.

До этого стало известно, что российский завод Haval в Тульской области запустил тестовую сборку кроссоверов Haval М6, однако о старте серийного производства этой модели говорить преждевременно. Продажи кроссоверов Haval M6 стартовали на российском рынке летом 2023 года. Автомобиль поставляется в Россию с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 143 л.с. в паре с механической и роботизированной коробкой передач на выбор.

Ранее сообщалось, что в России начались продажи новой версии пикапа Sollers ST6.