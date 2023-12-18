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Стало известно, владельцы каких автомобилей чаще всего сталкиваются с дефицитом запчастей

Автоэксперт Рузанов: дольше всего запчасти ждут владельцы редких автомобилей

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Наталья Горшкова/РИА «Новости»

Дольше всего ждут детали владельцы редких автомобилей, причем только в случае заказа неходовой и, как правило, оригинальной запчасти. Об этом «Российской газете» рассказал технический директор сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов.

«Как правило, с проблемами сталкиваются при ремонте сложного узла американских, европейских и китайских брендов. Например, на наших станциях долго ждали необходимой запчасти владельцы Buick, Alfa Romeo, Porsche, Audi, Mercedes-Benz, Changan, FAW, BAW. Но речь идет именно о редких моделях этих марок», — сказал эксперт.

По его словам, срок ожидания запчастей по этим брендам может доходить до двух месяцев.

До этого стало известно, что крупные фирменные автосервисы часто отказываются от устранения мелких неисправностей в узлах и агрегатах автомобилей в пользу замены узла целиком. По его словам, такая практика сложилась в последние 20 лет, когда в России вводился европейский уровень сервиса с полной заменой узлов, однако сейчас наметилась тенденция к изменению этой практики в связи с увеличившимися сроками ожидания некоторых запчастей.

Ранее сообщалось, что в России с начала декабря подорожали автомобили двух моделей.

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