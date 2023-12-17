В Краснодаре неизвестные избили водителя маршрутки

В центре Краснодара двое мужчин избили водителя маршрутного автобуса. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».

«На глазах пассажиров хулиганы вытащили маршрутчика, а потом нанесли ему несколько ударов ногами и руками. При этом обидчики выкрикивали фразы на иностранном языке», — говорится в сообщении.

Судя по видео, водитель маршрутного автобуса во время драки старался закрыть лицо руками и не пытался ударить злоумышленников в ответ.

До этого школьный автобус и универсал Lada Vesta столкнулись в Игринском районе Удмуртии. В микроавтобусе, в момент ДТП находились 17 человек, 8 из которых дети. Они ехали на соревнования. В автомобиле Lada Vesta находился один водитель. В аварии пострадали 7 человек, в том числе двое детей. Все они доставлены в больницу для оказания помощи.

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