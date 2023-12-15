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Такси в Москве подорожало в четыре раза из-за циклона «Ваня»

На фоне циклона «Ваня» такси в Москве подорожало в четыре раза

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Shutterstock

На фоне прохождения теплого атмосферного фронта, связанного с циклоном «Ваня», цена поездки на такси в Москве увеличилась более чем в четыре раза по сравнению с поездками в обычные дни. Об этом сообщает РИА Новости.

По его данным, утром в пятницу наблюдался двукратный рост стоимости поездок, а позднее пользователи сервисов такси отмечали, что цена поездки длительностью 35-55 минут выросла с обычных 800 рублей до 2-3,5 тыс. рублей. Таким образом, стоимость некоторых поездок по городу увеличилась более чем в четыре раза.

В частности, стоимость поездки от Парка культуры в Гольяново днем в пятницу составила 3,5 тыс. рублей против 1 тыс. рублей за то же расстояние утром.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил агентству, что в Москве в пятницу из-за циклона «Ваня» выпала пятая часть месячной нормы осадков, а в Подмосковье — до 33%.

Утром в пятницу стало известно, что средний чек на поездки в такси вырос в 1,5-2 раза.

Ранее во Владивостоке под путепроводом застрял павильон с мороженым.

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