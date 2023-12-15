На Урале 72 дома остались без отопления из-за грузовика, сломавшего теплотрассу

В поселке Таежный города Лесного Свердловской области грузовик врезался в трубу теплотрассы, из-за чего более 70 жилых домов остались без отопления. Об этом сообщается в Telegram-канале областной прокуратуры.

ДТП, которое привело к коммунальной аварии, произошло накануне. Грузовик снес компенсатор тепловой сети в районе улицы Культуры поселка Таежный.

«Предварительно, в связи с повреждением приостановлено теплоснабжение 72 домов в пос. Таежный, в том числе 12 многоквартирных и 60 частных домов», — отмечается в сообщении ведомства.

В областной ГИБДД уточнили, что водитель МАЗа, мужчина 1986 года рождения со стажем вождения 17 лет, не учел габариты грузовика, из-за чего наехал на трубу теплосети и дорожные знаки.

«В результате аварии водитель не пострадал. На месте ДТП сотрудниками Госавтоинспекции проведены необходимые процессуальные действия», — отмечается в сообщении ГИБДД.

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