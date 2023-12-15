Дептранс призвал москвичей оставить свои машины дома

Дептранс Москвы сообщил о мощном снегопаде в российской столице и призвал выбрать городской транспорт вместо собственных автомобилей. Сообщение опубликовано в Telegram-канале департамента.

«В Москве идет сильный снегопад — рекомендуем завтра отказаться от поездок на автомобиле и выбирать городской транспорт. Уже сейчас особенно сложно на МКАД и эстакадах, где большегрузы скользят, не могут подняться в горку и буксуют», — пишут в ведомстве.

В дептрансе также обратились с просьбой к владельцам большегрузов не перегружать фуры и использовать зимние грузовые шины.

До этого в Москве на МКАД произошла массовая авария.

В российской столице вечером 14 декабря начались серьезные заторы из-за обильного снегопада. Возможны локальные затруднения в центральной части города, на ТТК и МКАД. В вечернее время пробки в городе могут достигнуть девяти баллов.

Ранее россиянам рассказали, как правильно ездить на машине в снегопад.