Автобус с детьми попал в ДТП на Ставрополье

Автобус Ford Transit с девятью школьниками и двумя учителями перевернулся на трассе в Ставропольском крае. Об этом сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции региона.

«Сегодня, 14 декабря около 5:30 утра на автодороге «Рыздвяный - Казинка» водитель микроавтобуса Ford Transit выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил съезд с дороги в кювет, где автомобиль перевернулся на бок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что находившиеся в салоне автобуса дети и преподаватели не пострадали. Прибывший на место ДТП другой автобус отвез детей по месту жительства.

Позже выяснилось, что водитель перевозил детей в ночное время с нарушением необходимых требований. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

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