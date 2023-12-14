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Автобус с детьми попал в ДТП на Ставрополье

В Ставропольском крае микроавтобус со школьниками съехал в кювет и перевернулся

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ГИБДД Ставропольского края

Автобус Ford Transit с девятью школьниками и двумя учителями перевернулся на трассе в Ставропольском крае. Об этом сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции региона.

«Сегодня, 14 декабря около 5:30 утра на автодороге «Рыздвяный - Казинка» водитель микроавтобуса Ford Transit выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил съезд с дороги в кювет, где автомобиль перевернулся на бок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что находившиеся в салоне автобуса дети и преподаватели не пострадали. Прибывший на место ДТП другой автобус отвез детей по месту жительства.

Позже выяснилось, что водитель перевозил детей в ночное время с нарушением необходимых требований. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

До этого стало известно, что в Екатеринбурге женщина на элитном автомобиле проломила стену подземной стоянки в ТЦ «Алатырь». Во время парковки в автомобиле запотели окна, что помешало обзору. В результате автомобиль Maserati врезался в стену, которая от удара развалилась. Повреждения получила и машина. У нее помят капот, пострадал передний бампер. Сумма ущерба не сообщается.

Ранее стало известно, что в Благовещенске автомобиль протаранил здание мэрии.

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