В салоне автомобиля у россиянина нашли оружие и боеприпасы

В Москве полицейские задержали водителя седана Toyota Camry, подозреваемого в незаконном хранении огнестрельного оружия. Об этом сообщает «Агентство городских новостей Москва» со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Владимира Васенина.

«Поздним вечером на шоссе Энтузиастов сотрудниками ДПС был остановлен автомобиль Toyota Camry. При проверке документов инспектор заметил на пассажирском сидении предмет, похожий на патрон. При личном досмотре в кармане куртки водителя был обнаружен и изъят предмет, конструктивно схожий с пистолетом Макарова. При осмотре автомобиля были обнаружены и изъяты один пистолет, нож, 12 патронов различного вида и магазин от пистолета», — сказал Весенин.

В дальнейшем выяснилось, что один из пистолетов был пневматическим, а второй переделан из охолощенного и пригоден для стрельбы. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».

До этого стало известно, что в Красносельском районе Санкт-Петербурга сотрудники ГИБДД остановили ВАЗ-2110. За рулем сидел 21-летний петербуржец. В салоне автомобиля были найдены автомат Калашникова с магазином к нему, сигнальный пистолет и дымовая шашка. Документов на оружие у него не было. О том, кому предназначалось оружие, неизвестно.

Ранее стало известно, какие вещи в машине могут вызвать вопросы у ГИБДД.