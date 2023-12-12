Переполненный автобус протаранил снегоуборочную машину

Пассажирский автобус врезался в коммунальную машину на Мурманском шоссе под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает аварийно-спасательная служба Ленинградской области.

«Сегодня на 47 км трассы «Кола» произошло попутное столкновение снегоуборочной машины и автобуса. На место происшествия выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда г. Шлиссельбург. Спасатели провели отключение АКБ автомобилей. В результате ДТП никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Судя по фото, удар был сильный: у автобуса деформирована передняя часть, разбито лобовое, а также пассажирское стекло.

До этого недалеко от города Черняховска Калининградской области на трассе загорелся микроавтобус, который вез туристов из Словакии. В результате пожара никто не пострадал, пассажиры микроавтобуса смогли эвакуироваться. Граждане Словакии пересекли литовско-российскую границу в поселке Чернышевское.

Ранее сообщалось, что в Махачкале осыпавшиеся с новостройки кирпичи повредили несколько машин.