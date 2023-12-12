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Renault начала избавляться от акций Nissan

Renault продала первую партию акций Nissan в рамках сокращения партнерства

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Renault продаст 5% акций японского Nissan и зафиксирует бухгалтерский убыток до €1,5 млрд (₽146,1 млрд) от этой сделки, сообщает Reuters.

Этот транш станет первым в серии продаж акций, после которой доля акций Nissan, принадлежащих Renault, должна снизиться с 43% до 15%. Для этого французская компания поместила в траст 28,4% акций Nissan. Ожидается, что она постепенно будет распродавать этот пакет.

Компания Nissan выкупит у Renault 5% своих акций за €765 млн (₽74,5 млрд), уточняет «Интерфакс».

Renault и Nissan согласовали условия реструктуризации альянса в июле 2023 года после нескольких месяцев переговоров. Они стремятся сохранить по 15% акций друг друга и хотят прийти к сокращенному, но более гибкому и прагматичному партнерству.

Ранее стало известно, что подержанные автомобили в России подорожали почти на 10%.

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