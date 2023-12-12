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В Великобритании выставили на продажу Lada Niva без пробега

В Великобритании нашли в продаже классическую Lada Niva за £23 тыс.

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Bramley Motor Cars

Британская компания, которая специализируется на продаже подержанных автомобилей люксовых брендов, таких как Aston Martin, Bentley, Ferrari, Land Rover, Porsche, Mercedes-Benz и Rolls-Royce, выставила на продажу классический внедорожник Lada Niva. На объявление обратили внимание в сообществе Lada Niva Documentary в соцсети «ВКонтакте».

Фирма Bramley Motor Cars из графства Суррей разместила объявление о продаже Lada Niva в комплектации «люкс» в цвете «черная пантера». Автомобиль был выпущен в 2021 году, пробег составляет 583 километра, владелец был только один.

В описании машины продавец назвал ее «маленьким символом бездорожья». В комплектацию Niva входят кондиционер и аудиосистема Studio InCar Audio с динамиками, усилителем и сабвуфером. Объем мотора составляет 1,7 литра, он работает с 5-ступенчатой механической трансмиссией. Цена внедорожника составляет £22,9 тыс. (2,6 млн рублей по курсу на момент публикации).

Поставки классического внедорожника Niva в Великобританию прекратились в позапрошлом году, последний новый экземпляр в стране был продан в 2022 году.

Ранее стало известно, на каких моделях появится новый 122-сильный двигатель «АвтоВАЗа».

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