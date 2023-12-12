Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

После очередного сбоя у ГИБДД могут отобрать важные полномочия

Автоэксперт Шапарин: ГИБДД после сбоя должна передать свои базы в Минцифры

close
100%
Артем Сизов/«Газета.Ru»

Ответственными за работу систем ГИБДД следует назначить Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры). С такой инициативой в разговоре с «Газетой.Ru» выступил вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Антон Шапарин, комментируя информацию о массовом сбое в информационных базах ГИБДД по всей России.

«Сапожник должен заниматься сапогами, айтишник – информационной системой, сотрудник полиции – полицейскими задачами, а не администрированием сложных электронных систем. Поэтому мы считаем, что ГИБДД должна передать все свои информационные системы в Министерство цифрового развития. Людям, которые могут, умеют и понимают», — заявил вице-президент НАС.

Утром 12 декабря ГИБДД Москвы объявила о техническом сбое в работе своих информационных ресурсов. Предоставление государственных услуг по регистрации автомобилей и выдаче водительских удостоверений в подразделениях Госавтоинспекции столицы временно приостановили.

Фундаментальные сбои в работе Госавтоинспекции происходят раз в два-три месяца или даже чаще, указал Шапарин. Далеко не все автомобилисты перед выездом читают новости и пресс-релизы ГИБДД, поэтому, когда сотни и тысячи людей приедут в регистрационно-экзаменационные отделы (МРЭО), начнется столпотворение, отметил он.

Ранее стало известно, как накажут водителей из-за шатдауна в ГИБДД.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами