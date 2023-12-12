После очередного сбоя у ГИБДД могут отобрать важные полномочия

Ответственными за работу систем ГИБДД следует назначить Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры). С такой инициативой в разговоре с «Газетой.Ru» выступил вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Антон Шапарин, комментируя информацию о массовом сбое в информационных базах ГИБДД по всей России.

«Сапожник должен заниматься сапогами, айтишник – информационной системой, сотрудник полиции – полицейскими задачами, а не администрированием сложных электронных систем. Поэтому мы считаем, что ГИБДД должна передать все свои информационные системы в Министерство цифрового развития. Людям, которые могут, умеют и понимают», — заявил вице-президент НАС.

Утром 12 декабря ГИБДД Москвы объявила о техническом сбое в работе своих информационных ресурсов. Предоставление государственных услуг по регистрации автомобилей и выдаче водительских удостоверений в подразделениях Госавтоинспекции столицы временно приостановили.

Фундаментальные сбои в работе Госавтоинспекции происходят раз в два-три месяца или даже чаще, указал Шапарин. Далеко не все автомобилисты перед выездом читают новости и пресс-релизы ГИБДД, поэтому, когда сотни и тысячи людей приедут в регистрационно-экзаменационные отделы (МРЭО), начнется столпотворение, отметил он.

Ранее стало известно, как накажут водителей из-за шатдауна в ГИБДД.