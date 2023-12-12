В России спрогнозировали увеличение ставок по автокредитам

В РФ в начале 2024 года могут до 19–23% подняться ставки по рыночным программам автокредитования. Таким прогнозом поделился директор департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников в беседе с РИА Новости.

«В первом квартале 2024 года ставки по автокредитам могут вырасти в пределах 1 процентного пункта», — полагает он.

По оценке директора департамента, поднятие ставок произойдет на фоне ожидаемого роста ключевой ставки Банка России, конкретные значения будут варьироваться от конкретного сегмента рынка и условий кредитных организаций. Потенциальный рост ключевой ставки грозит привести к подорожанию продукта и временному охлаждению рынка, добавил он.

«Стоимость кредита по несубсидированным программам автокредитования ожидается в переделах 19-23%», — заявил Шорников.

Наиболее распространенным предметом автокредитования сотрудник банка считает китайские и отечественные машины.

Перед этим руководитель дирекции развития автокредитования Альфа-Банка Сергей Литвиненко заявлял, что в 2024 году доля рынка электромобилей может вырасти вдвое.

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