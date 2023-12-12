В Москве в ДТП пострадал чемпион мира по боксу Арслан Яллыев

В дорожно-транспортном происшествии на Новом Арбате в Москве пострадал чемпион мира по боксу 27-летний Арслан Яллыев. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По имеющейся информации, принадлежавший Яллыеву автомобиль Lexus на большой скорости врезался в дерево. В момент столкновения в машине сработали подушки безопасности. Кроме того, в ДТП пострадали еще два автомобиля.

По словам спортсмена, он чувствует себя нормально.

Яллыев успешно выступает в профессиональных боях в тяжелом весе. Он одержал 14 побед и не потерпел ни одного поражения. Ранее он был обладателем кубка мира и чемпионом России по тайскому боксу.

Ранее сообщалось, что водитель в Рязани устроил ДТП и разбил стекло машины пострадавшего топором.

До этого, в Москве мужчина на Volkswagen Touareg вылетел с четвертого этажа паркинга, протаранив шлагбаум.

Ранее автомобиль Mercedes перевернулся в лобовом ДТП в Москве.