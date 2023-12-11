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Автомобили Lada получат новую коробку передач

«АвтоВАЗ» начнет выпуск машин с шестиступенчатой механической коробкой передач

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Пресс-служба Lada

Автомобили Lada получат новую шестиступенчатую механическую коробку передач. Первые машины с такой трансмиссией должны сойти с конвейера в конце 2024 года. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».

По данным издания, новая трансмиссия будет сочетаться с представленным накануне 122-сильным двигателем 1.8 EVO, который формально стал следующим поколением аналогичного мотора объемом 1,8 литра, известного с 2016 года. Одной из моделей с такой агрегатной связкой станет флагманская Lada Vesta.

Сейчас все новые автомобили Lada оснащаются исключительно пятиступенчатой механической коробкой передач.

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» продолжает работу над турбомотором для автомобилей Lada. Автопроизводитель не стал раскрывать подробности о силовом агрегате и о том, будет ли это двигатель иностранной разработки. При этом известно, что мощность мотора не будет превышать 150 л.с. Предполагается, что новый силовой агрегат будут устанавливать на Lada Vesta, позже он появится на разрабатываемых кроссовере и минивэне марки.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» отзывает Lada Niva из-за заклинивающей коробки передач.

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