Водителей могут начать штрафовать за нарушение временных ограничений скорости

Минтранс РФ может начать штрафовать водителей за нарушение временных ограничений скорости. Проект постановления опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что проект постановления подразумевает ограничения скорости, которые демонстрируются на информационных табло на МКАД и других крупных магистралях. Как правило, такие ограничения появляются во время неблагоприятных погодных условий — тумана или сильных осадков.

Документ регулирует правила размещения стационарных, передвижных или мобильных средств фиксации нарушений ПДД, а также ситуации, когда водитель превышает скорость временного ограничения в зоне действия камеры.

До этого в Воронежской области пьяный водитель заявил инспекторам ДПС, что стоял на месте и никуда не ехал. Водитель согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения, однако во время процедуры утверждал, что не управлял транспортным средством.

Ранее были перечислены правила зимней езды на автомобиле.