В Москве грузовик столкнулся с легковым автомобилем

На севере Москвы грузовой автомобиль столкнулся с легковым. Об этом сообщает «360tv» в своем Telegram-канале.

По данным источника, пострадали три человека, в том числе двое детей.

До этого ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщило, что на Кубани в массовое ДТП попали два большегруза и легковой автомобиль. Авария произошла в Абинском районе на автодороге А-146. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля МАN с полуприцепом выехал на встречную полосу и столкнулся с легковой машиной Hyundai. Затем большегруз продолжил движение по «встречке» и столкнулся с фурой MAN.

10 декабря также сообщалось, что бывший топ-менеджер Росбанка Андрей Сокольский попал в массовое ДТП на юго-западе Москвы. Авария произошла в ночь на воскресенье на улице Вавилова. Столкнулись три автомобиля: Kia, Mercedes-Benz и BMW X6.

Ранее водитель назвался перед гаишниками именем своего брата, чтобы не лишиться прав.