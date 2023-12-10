Названы лучшие автомобили для российских студентов

Старые отечественные машины и бюджетные надежные иномарки лучше всего подходят для российских студентов с небольшим опытом вождения. Об этом рассказали учащиеся высших учебных заведений России, которые поделились опытом эксплуатации Hyundai Accent и «ВАЗ-2113», сообщает 74.ru.

Владелец Hyundai Accent 2007 года выпуска Илья рассказал, что покупал машину за 140 тыс. рублей три года назад, а сейчас она стоит около 350 тыс. рублей на «вторичке». Как рассказал молодой человек, у этого автомобиля «вообще ничего не ломается» и «это безумно надежная машина». А если поломки случаются, то ремонт обходится недорого. Так, на замену стартера, генератора и бензонасоса за три года он потратил около 20 тыс. рублей.

«Там половина деталей подходит от «девятки», а вторая половина — стоит как детали на «девятку». Я не оригинальные брал, а хорошие аналоги», — рассказал Илья.

Другой студент, Евгений, который в апреле текущего года приобрел «ВАЗ-2113» 2008 года выпуска за 100 тыс. рублей, посоветовал присмотреться к отечественному автопрому

«У нее кузов был в плохом состоянии, расшатана коробка передач, были плохие «гранаты», подвеска — просто в хлам. Но все «кости» целые — силовая конструкция и мотор в идеале. Сразу после покупки я вложил тысячи три рублей. В подобной машине за 100 тысяч точно будет неисправна система охлаждения. У отечественных моделей с этим вечные проблемы. Тут нужна замена патрубков и замена антифриза. А дальше по мелочи: лампочки и все такое», — объяснил Евгений.

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