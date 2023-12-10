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Автобус с 43 детьми попал в ДТП с грузовиком под Воронежем

В Воронежской области автобус с 43 детьми столкнулся с грузовиком

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В Воронежской области грузовик столкнулся с пассажирским автобусом, в котором находились 43 ребенка. Об этом сообщили в областном главке МВД.

Авария произошла в Лискинском районе на 585-м км автодороги М-4 «Дон». По предварительным данным, грузовик IVECO столкнулся с пассажирским автобусом MAN, оба транспортных средства двигались в попутном направлении в сторону Воронежа.

В результате ДТП пострадал водитель автобуса и его сменщик, их доставили в медицинское учреждение. В автобусе находились 43 ребенка, а также четверо взрослых в качестве сопровождения, никто из них не пострадал. Всех пассажиров отправили к месту назначения в Воронеж другим автобусом.

Председатель Следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с участием автобуса, перевозившего детей в Воронежской области, заявили в Следкоме.

Ранее бывший топ-менеджер Росбанка попал в массовое ДТП в Москве.

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