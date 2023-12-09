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«АвтоВАЗ» отзывает Lada Niva из-за заклинивающей коробки передач

«АвтоВАЗ» отремонтирует за свой счет заклинивающие коробки передач на Niva

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Lada

«АвтоВАЗ» проводит сервисную кампанию, в рамках которой заменит втулку включения задней передачи на Lada Niva Legend и Lada Niva Travel. Об этом сообщает «Лада Онлайн».

Согласно предписанию для дилеров, с которым ознакомилось издание, если в дилерский центр Lada обратится клиент с жалобой на заклинивание передач в коробке, специалистам сервиса необходимо провести диагностику и при необходимости заменить втулку пружины фиксатора задней передачи.

Необходимые работы предписано провести бесплатно для владельца автомобиля и при ближайшем посещении дилерского центра — в частности, если машина прибудет на ТО. Для замены втулки на Niva Legend и Niva Travel потребуется демонтировать коробку передач.

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