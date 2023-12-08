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Грузовик с людьми взорвался на ходу в Югре

Четыре человека пострадали в результате взрыва газовых баллонов в авто в Югре

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Антон Великжанин/РИА «Новости»

Кузов грузовика, где находились четыре человека, загорелся в Пыть-Яхе в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД по региону.

«По предварительным данным, 59-летний водитель грузового автотранспорта марки «Газон» ехал с пассажирами со стороны микрорайона ГПЗ по ул. Тюменский тракт. В момент перевозки водитель услышал громкий хлопок из кузовной части. Остановившись на обочине дороги, мужчина увидел, что горит бортовая платформа для пассажиров, и стал быстро вызволять людей», — говорится в сообщении.

В результате возгорания пострадали все пассажиры, находившиеся в грузовике, они были госпитализированы в больницу.

До этого стало известно, что в Орле бык ушел от хозяина и оказался на оживленной улице, где бегал среди автомобилей. Сотрудникам ДПС удалось отогнать быка в безлюдную местность. Через некоторое время подоспел и хозяин животного, от которого бык сбежал ночью. Животное привязали и приготовили к транспортировке к месту содержания.

Ранее сообщалось, что жительница Омска отсудила 400 тыс. рублей после падения в автобусе.

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