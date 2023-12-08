Грузовик с людьми взорвался на ходу в Югре

Кузов грузовика, где находились четыре человека, загорелся в Пыть-Яхе в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД по региону.

«По предварительным данным, 59-летний водитель грузового автотранспорта марки «Газон» ехал с пассажирами со стороны микрорайона ГПЗ по ул. Тюменский тракт. В момент перевозки водитель услышал громкий хлопок из кузовной части. Остановившись на обочине дороги, мужчина увидел, что горит бортовая платформа для пассажиров, и стал быстро вызволять людей», — говорится в сообщении.

В результате возгорания пострадали все пассажиры, находившиеся в грузовике, они были госпитализированы в больницу.

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