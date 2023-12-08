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В Запорожье восстановили мост крымского сухопутного маршрута

Хуснуллин: в Запорожье восстановили мост маршрута из Ростовской области в Крым

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Государственная компания «Российские автомобильные дороги»

В Запорожской области восстановили мост, который являтся частью сухопутного маршрута из Ростовской области в Крым. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

«Это часть большой работы, которая позволяет как можно быстрее интегрировать дороги новых регионов в единый транспортно-логистический каркас страны», — отметил он.

Хуснуллин рассказал, что протяженность восстановленного объекта дорожной инфраструктуры — более 95 м, ширина — 11,5 м.

В пресс-службе ГК «Автодор» уточнили, что двухполосный мост через реку Берда расположен вблизи населенного пункта Осипенко. Специалисты отремонтировали опоры, пролетные строения и перильное ограждение, установили дорожные знаки.

В начале декабря глава Министерства строительства России Ирек Файзуллин заявил, что Донбасс и Запорожье соединят новой железной дорогой. Он добавил, что в 2023 году в обоих регионах были проложены 140 километров путей.

Ранее стало известно, что в Москве построят 7 пешеходных мостов через Яузу и Москву-реку.

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